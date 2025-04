Calciomercato, Frattesi obiettivo principale del Napoli: avviati i primi contatti

Il futuro di Davide Frattesi è ancora da decifrare. Il centrocampista dell'Inter, da tempo seguito dalla Roma, è anche nel mirino del Napoli. Come spiegato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, la società partenopea punta a giocare d'anticipo e ha già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Il costo dell'affare si aggirerebbe intorno ai 35/40 milioni di euro e Frattesi rappresenta l'obiettivo principale del Napoli in vista della prossima stagione. Il club azzurro vuole infatti fare un grande investimento su di lui, ma non è escluso che possa inserirsi ulteriori concorrenti nella trattativa.