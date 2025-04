Calciomercato: Fabregas verso la permanenza al Como

Aggiornamenti sulla situazione di Cesc Fabregas: secondo quanto fa sapere il giornalista Fabrizio Romano, l'allenatore spagnolo è intenzionato a restare alla guida del Como anche nella prossima stagione. Nonostante l'interesse di alcuni club italiani - è stato accostato anche alla panchina della Roma - e un incontro con i dirigenti del Lipsia, Fabregas sta già pianificando la campagna acquisti con la dirigenza del Como.

??? Understand Cesc Fabregas’ fully expected to stay and continue at Como for next season.

Despite interest from Italian top clubs and a direct meeting with RB Leipzig bosses, Fabregas’ keen on staying at Como.

He’s already planning summer signings with the management. pic.twitter.com/KpurhgMSLr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2025