Calciomercato, dall'Inghilterra: Ancelotti si avvicina alla panchina del Brasile, improbabile la permanenza al Real Madrid

Il futuro di Carlo Ancelotti è sempre più lontano dal Real Madrid. Il tecnico italiano, dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Arsenal, a fine stagione dirà addio ai Blancos e sarebbe pronto a tornare subito in pista. Secondo quanto riportato da David Ornstein, l'ex allenatore del Milan avrebbe dato la sua preferenza alla nazionale brasiliana dove ritroverebbe anche Vinicius Junior, Militao e Rodrygo. Si complica l'opzione Roma, con il nome di Ancelotti accostato più volte alla panchina giallorossa.

? Carlo Ancelotti expected to leave Real Madrid + preference (from multiple options) is to become Brazil head coach. Growing anticipation Xabi Alonso succeeds 65yo Italian at #RMFC; unclear before/after #FIFAClubWorldCup. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/5NediTW5O7

