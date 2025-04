Calciomercato, Brasile pronto a offrire ad Ancelotti uno stipendio record: diventerebbe il ct verdeoro più pagato di sempre

Carlo Ancelotti sembra sempre più vicino alla panchina del Brasile. Come rivelato da Fabrizio Romano, la Federcalcio verdeoro punta ad avere a disposizione l'attuale allenatore del Real Madrid già nei primi giorni del mese di giugno. Per convincere il tecnico la Federazione è pronta a offrirgli uno stipendio record e, in caso di accordo, diventerebbe il commissario tecnico più pagato di sempre nella storia del Brasile. Le tempistiche della chiusura della trattativa dipendono dal momento in cui Ancelotti lascerà i Blancos.

??? Brazil expect Carlo Ancelotti to be ready to start new chapter as head coach at the beginning of June.

Brazilian Federation are set to offer a record salary for the Italian coach, the best paid ever for the Seleçao.

Timing now depends on Real Madrid exit process. pic.twitter.com/p14yDOUOaV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025