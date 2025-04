Brasile, raggiunto un accordo di massima con Ancelotti: sarà lui a guidare la Selecao ai Mondiali del 2026

Carlo Ancelotti è sempre più vicino a diventare il nuovo ct del Brasile. Il tecnico, che a fine anno quasi sicuramente dirà addio al Real Madrid, dopo essere stato anche in orbita Roma ha scelto di ripartire da una nazionale. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano su X, l'allenatore italiano e la Selecao hanno raggiunto un accordo di massima per il prossimo giugno. Sarà quindi Ancelotti a guidare i verdeoro al prossimo Mondiale del 2026.

??? BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.

Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.

Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

