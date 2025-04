Atalanta, il presidente Percassi: "Speriamo che Gasperini rimanga qui" - Scalvini: "Sono molto legato a lui, mi auguro che resti"

Nella serata di ieri è andata in scena la presentazione del documentario “Atalanta - Una vita da Dea”, che ripercorre la passata stagione e racconta da vicino l'incredibile vittoria dell'Europa League. A margine dell'evento il presidente Antonio Percassi ha parlato del futuro di Gian Piero Gasperini, accostato con grande insistenza alla Roma nonostante la smentita pubblica di Claudio Ranieri: "Speriamo che il mister rimanga con noi".

Anche il difensore centrale della Dea Giorgio Scalvini ha lo stesso desiderio: "Sarebbe una cosa nuova per me se il mister dovesse andare via: sono molto legato a lui, ha esaudito i miei sogni e spero che rimanga".