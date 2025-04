Ancelotti, dalla Spagna: emissario del Brasile a Siviglia per chiudere l'accordo

Ieri sera a Madrid era presente un emissario del Brasile, in missione per finalizzare l'accordo con Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid è sempre più vicino alla panchina verdeoro e la presenza di Diego Fernandes, emissario della Federazione calcistica brasiliana, interlocutore con il tecnico italiano negli ultimi mesi, a Siviglia lo conferma: il dirigente era in Spagna per incontrare nuovamente il tecnico e cercare di chiudere l'accordo già a maggio o dopo il 30 giugno. Secondo fonti vicine alla trattativa, è previsto un nuovo incontro tra i due nelle prossime ore per finalizzare i colloqui tramite videoconferenza. Un altro obiettivo di Fernandes è quello di convincere Ancelotti a raggiungere il Brasile il prima possibile.

