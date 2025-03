Sarri: "Futuro? Andrò dove mi chiameranno e risponderanno sentimento e forte motivazione"

Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio e oggi in attesa di chiamate per la panchina, ha parlato ai cronisti in occasione della premiazione della Panchina d'Oro. Ecco le sue parole sul futuro: "Il campionato non me lo aspettavo così incerto, mi farebbe piacere se l’Atalanta lottasse fino alla fine perché è una bellissima storia. Andrò dove mi chiameranno e dove rispondono sentimento e forte motivazione".