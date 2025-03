Dahl: "Se torno a Roma? Non escludo niente. Benfica, Roma o altrove: tutto può succedere"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Il difensore svedese Samuel Dahl, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Benfica, si racconta in esclusiva al portale del noto esperto di calciomercato. Il giovane terzino, impegnato con la sua nazionale, ha tracciato un bilancio dei suoi primi mesi in Portogallo e ha parlato del suo futuro.

L'esperienza al Benfica

"Le cose stanno andando bene, sin dal primo giorno sono sempre stato felice. Ho tante buone persone intorno a me. E poi la cosa più importante sono i minuti in campo e il Benfica me li sta dando. A Lisbona sto giocando e sono davvero felice", esordisce Dahl.

Sulle differenze tra i due club: "Dura dira se il Benfica sia un passo avanti perché quando si parla di Roma si parla di un club enorme! Nelle competizioni europee i giallorossi poi giocano sempre per vincere. La differenza forse è che il Benfica ogni anno ha l’intenzione di alzare dei trofei. Invece la Roma forse paga il fatto che in Serie A ci sono tantissimi ottimi club che praticano un bel calcio e lottano per le posizioni alte come lei".

Il futuro tra Roma, Benfica e...

"Se torno a Roma? Saranno i due club a decidere in estate, vediamo quello che accadrà. Ma ci sono tanti bei posti in giro e non si sa mai cosa riservi il futuro. Non escludo niente, nemmeno un ritorno a Roma. Benfica, Roma o altrove: tutto può succedere", ha affermato il giocatore.

Il rapporto con Belotti

Dahl ha speso parole al miele per il compagno di squadra Andrea Belotti, anche lui ex giallorosso: "Andrea mi piace molto come persona perché è un ragazzo straordinario. Siamo arrivati al Benfica insieme e le cose stanno andando bene. Lui poi ha questa capacità di arrivare per primo sui cross. Quindi sì, è uno di quei giocatori che non vorresti affrontare da avversario".

