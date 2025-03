Como, il DS Ludi: "Fabregas e Nico Paz? Ci saranno l'anno prossimo"

Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Empoli, parlando del progetto del club e del mercato.

Dopo aver espresso soddisfazione per il suo recente rinnovo ("Ringrazio tutta la società per la fiducia che mi hanno dato dopo 6 anni entusiasmanti insieme. Abbiamo l’ambizione di fare ancora meglio e lavoreremo per questo"), Ludi ha commentato le operazioni di mercato: "A gennaio abbiamo ultimato una programmazione iniziata a luglio. Ci siamo presi qualche rischio gestionale ma eravamo pronti". Ha poi elogiato la crescita di Da Cunha: "Di solito non faccio nomi ma se devo dirne uno dico Da Cunha che non è un nuovo arrivo ma è un ragazzo che sta crescendo sempre di più all’interno del nostro gruppo con un’umiltà pazzesca e una voglia di lavorare incredibile".

Infine, una battuta sul futuro di due elementi chiave, il tecnico Cesc Fabregas e il giovane Nico Paz, assenti oggi: "Oggi non ci saranno Fabregas e Nico Paz. L’anno prossimo ci saranno? Si, certamente".