Calciomercato, ufficiale: Berta nuovo direttore sportivo dell'Arsenal. Era stato accostato alla Roma in caso di addio di Ghisolfi

Rivoluzione nell'organigramma societario dell'Arsenal. Come annunciato dai Gunners tramite un comunicato, Andrea Berta è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club londinese. Il dirigente ha lavorato per ben 12 anni nell'Atletico Madrid ed era stato accostato anche alla Roma in caso di addio di Florent Ghisolfi. Ecco la nota: "Siamo lieti di annunciare che Andrea Berta entra a far parte del club come Direttore Sportivo. Andrea è una figura molto rispettata nel mondo del calcio e porta con sé un grande patrimonio di conoscenze ed esperienze. Ha lavorato in diversi ruoli nelle squadre italiane Carpenedolo, Parma e Genoa e, più recentemente, per l'Atlético Madrid. Andrea ha trascorso quasi 12 anni con l'Atlético e ha avuto un ruolo importante nel plasmare le squadre che hanno vinto i titoli de LaLiga nel 2013/14 e nel 2020/21 e l'Europa League nel 2018. Durante la sua permanenza nel club ha vinto anche la Copa Del Rey, la Supercoppa UEFA e la Supercopa de España, oltre a raggiungere due finali di UEFA Champions League.

Andrea ha dichiarato: 'Sono entusiasta di entrare a far parte dell'Arsenal in un periodo estremamente importante per il club. Ho osservato con grande interesse il modo in cui l'Arsenal si è evoluto negli ultimi anni e ho ammirato il duro lavoro svolto per ristabilire il club come una forza importante nel calcio europeo e con un tifo appassionato in tutto il mondo. Il club ha grandi valori e una ricca storia e non vedo l'ora di fare la mia parte per plasmare un futuro di successo con questa grande squadra. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere la mia prima partita all'Emirates Stadium insieme ai nostri tifosi'".

(arsenal.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE