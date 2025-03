Calciomercato Roma: sondaggio per Nico Paz, anche Inter e Napoli interessate. Il Como offre 18 milioni, ma il Real Madrid ne chiede 30

Nico Paz, trequartista del Como, sta disputando una stagione incredibile e le grandi prestazioni fornite hanno attirato l'interesse di numerosi top club. Come riportato dal quotidiano, la società che sta corteggiando con maggiore insistenza il classe 2004 è l'Inter, mentre Roma e Napoli hanno effettuato dei sondaggi. Claudio Ranieri stravede per il talento argentino, ma il Real Madrid chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire. I Blancos hanno un diritto di recompra per riportarlo a casa, ma il Como vorrebbe trattenerlo e starebbe provando a convincere il presidente Florentino Perez offrendo 18 milioni per acquistarlo a titolo definitivo.

(repubblica.it)

