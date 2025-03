Calciomercato Roma, in stand-by l'operazione Abraham-Saelemaekers: manca l'intesa con il Milan che prima vuole scegliere il direttore sportivo e l'allenatore

In casa Roma continuano i contatti con il Milan per la permanenza di Alexis Saelemaekers nella Capitale. L'esterno belga, arrivato in estate in uno scambio di prestiti con Tammy Abraham, ha convinto tutti a Trigoria e uno dei punti cardini del prossimo anno sarà trattenerlo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, a giugno tra Giorgio Furlani e Lina Souloukou era stata trovata un'intesa per un'operazione a titolo definitivo, poi diventato uno scambio di prestiti secchi per mancanza di tempo. A gennaio, però, quando le due parti si sono rincontrate, non si è arrivati alla fumata bianca anche per il costo dei cartellini dei due giocatori. Inizialmente, Abraham era stato valutato 25 milioni, mentre, Saelemaekers 15. Valori totalmente stravolti una volta arrivati al mercato di riparazione. Nonostante la volontà dei due calciatori di rimanere nelle loro rispettive squadre, però, resta distanza tra Roma e Milan. I rossoneri, prima di prendere una decisione, vorrebbero risolvere le incognite legate al nuovo direttore sportivo e al nuovo allenatore. Inoltre, al club lombardo non convince la richiesta salariale fatta dall'agente di Abraham, che per restare a Milano dovrebbe decurtarsi parte dello stipendio (che alla Roma è di circa 6 milioni di euro a stagione). Tutto rimandato, dunque, alla fine della stagione.