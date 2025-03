Tammy Abraham non sarà acquistato dal Milan. Per l'attaccante inglese si profila un ritorno in Premier League, secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato. Sull'attaccante di proprietà della Roma ci sono West Ham, Everton e Wolverhampton. Tammy vorrebbe un club inglese di prima fascia: in questo senso il West Ham è in pole e ha già allacciato i primi contatti con il suo entourage.

(calciomercato.com)

