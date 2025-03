Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il West Ham chiede informazioni su Abraham. L'attaccante apre al ritorno in Premier League

Il futuro di Tammy Abraham è ancora incerto e tra le ipotesi in vista della prossima stagione c'è il ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato dal portale britannico, il West Ham ha mostrato un forte interesse nei confronti del centravanti della Roma attualmente in prestito al Milan. I rossoneri non sembrano intenzionati ad acquistare il classe '97 a titolo definitivo, motivo per cui tornerà nel club giallorosso a fine annata. Numerose società inglesi hanno messo gli occhi su di lui, con il West Ham che ha chiesto informazioni sull'attaccante. Inoltre anche il calciatore avrebbe aperto al ritorno in Premier.

(teamtalk.com)

