Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: derby con l'Everton dei Friedkin per Neil. Il Sunderland lo valuta 15 milioni di sterline

L'Everton dei Friedkin sta preparando una rivoluzione in vista della nuova stagione ed è già alla ricerca di potenziali acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di David Moyes. Come riportato dal tabloid britannico, uno dei nomi seguiti è Dan Neil del Sunderland e i 'Black Cats' lo valutano circa 15 milioni di sterline. Sul centrocampista classe 2001 (contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento nessun accordo per il rinnovo) c'è anche l'interesse del West Ham e della Roma, che lo ha attenzionato dopo aver inviato degli scout a osservare il rendimento di Enzo Le Fée, attualmente in prestito nel club biancorosso. L'eventuale addio di Neil dipenderà anche dal piazzamento del Sunderland a fine stagione, poiché è attualmente in corsa per la promozione in Premier League.

(teamtalk.com)

