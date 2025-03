C'è anche la Roma su Andrei Ratiu. Sull'esterno destro romeno in forza al Rayo Vallecano ci sono diversi club: la clausola rescissoria è fissata a 25 milioni di euro e il 50% sarà destinato al Villarreal. Sul classe 1998 ci sono Roma, Barcellona, Tottenham, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, con i Blaugrana che sembrano in pole. In estate i giallorossi potrebbero presentare un'offerta.

(mundodeportivo.es)

