Calciomercato Roma, dalla Germania: interessa per Noahkai Banks

La Roma è su Noahkai Banks. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport De, i giallorossi avrebbero cercato di acquistare il difensore statunitense classe 2006 già nella sessione invernale di calciomercato, ma Ghisolfi continua a monitorare il difensore centrale dell'Augsburg per l'estate. Ha un contratto fino al 2027 ed è valutato oltre 10 milioni di euro.

He is under contract until… pic.twitter.com/NMK16RkAmL

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 8, 2025