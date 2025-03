Calciomercato Roma, dalla Germania: Hummels verso l'addio, il club non intende rinnovare

Il futuro di Mats Hummels sembra essere lontano dalla Roma. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di SkySport Germania, il club giallorosso, infatti, non avrebbe intenzione di prolungare il contratto del difensore tedesco, in scadenza a giugno.

Nonostante il 36enne si trovi bene a Roma, apprezzando la città e sentendosi a suo agio nel club e con la squadra, l'esperienza nella capitale non si è rivelata un successo né per il giocatore né per la società.

Arrivato in estate con grandi aspettative, Hummels non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile, alternando buone prestazioni a errori molto gravi. La Roma, dunque, sembra orientata a puntare su altri profili per la prossima stagione, comunicando già al giocatore la decisione di non rinnovare il contratto.

??? It’s practically decided that Mats #Hummels will leave AS Roma in the summer, as per @berger_pj and @_dennisbayer.

Roma don’t want to extend his contract, and Hummels has received corresponding signals.

The 36-y/o enjoys the city, feels comfortable at the club and in the… pic.twitter.com/pPCIX7ac0p

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 21, 2025