Calciomercato Roma, dalla Germania: Hermoso vuole restare al Bayer Leverkusen. Previsti contatti tra i club

Il futuro di Mario Hermoso è ancora da decifrare. Il difensore centrale spagnolo è attualmente in prestito secco al Bayer Leverkusen, ma la sua stagione è finita con alcuni mesi di anticipo a causa di una lesione al tendine nella zona del muscolo pettorale destro. Come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di SkyDE, il calciatore di proprietà della Roma vorrebbe restare al Bayer anche dopo la scadenza del prestito (fissata al 30 giugno) e ha già informato la società. Al momento non c'è alcuna trattativa tra i due club, ma sono in programma dei contatti tra le parti.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 31, 2025