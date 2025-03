Già accostato in precedenza al Napoli, ora Lorenzo Pellegrini torna in ottica azzurra. È quanto svela il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sull'emittente radiofonica. Secondo le sue indiscrezioni, Antonio Conte è "pazzo" del capitano della Roma e la società di De Laurentiis è al lavoro con i giallorossi per provare a chiudere l'affare già il 1° giugno. De Maggio, inoltre, aggiunge che anche Pellegrini è "innamorato" del tecnico.

(Radio Kiss Kiss Napoli)