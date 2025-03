In attesa di scoprire nelle prossime settimane come si concluderà la stagione giallorossa, si parla già di possibili nuovi arrivi per il calciomercato estivo. Il nuovo nome per il centrocampo, secondo l'edizione odierna del quotidiano, sarebbe quello di Enzo Barrenechea, ex centrocampista della Juventus di proprietà dell'Aston Villa (ora in prestito al Valencia). Per lui finora 23 presenze condite da 1 gol e 2 assist.

(Leggo)