Calciomercato, Gasperini sempre più verso l'addio all'Atalanta: il club vuole iniziare un nuovo ciclo

Il futuro allenatore della Roma è ancora un rebus e tra i nomi accostati con maggiore insistenza alla panchina dei giallorossi c'è certamente Gian Piero Gasperini. Claudio Ranieri ha comunque smentito l'interesse nei confronti dell'allenatore dell'Atalanta, affermando in conferenza stampa che "Non sarà lui il nuovo tecnico dei capitolini". Intanto come riportato dal giornalista Luca Cilli di Sky Sport, restano molto alte le possibilità di separazione tra Gasp e la Dea nonostante il contratto fino al 30 giugno 2026. Al di là delle decisioni dell’allenatore, il club (soprattutto il direttore sportivo Tony D’Amico e il co-chairman Stephen Pagliuca) è orientato a cambiare guida tecnica per iniziare un nuovo ciclo.

