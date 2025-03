Calciomercato, dal Brasile: la Seleçao non molla Ancelotti. Ripresi i contatti, ma nessuna decisione prima del Mondiale per Club

Il Brasile continua a deludere e la pesante sconfitta rimediata contro l’Argentina getta ulteriori ombre sul futuro dell’attuale commissario tecnico Dorival Junior. Come riportato dal sito, la Federcalcio brasiliana non è soddisfatta del lavoro del ct e sarebbe alla ricerca di un nuovo profilo. Il nome più caldo è Carlo Ancelotti, il quale era già stato accostato alla panchina dei verdeoro e rappresenta tuttora l’obiettivo principale. La Federazione ha ripreso i contatti con l’allenatore del Real Madrid, ma al momento non c’è alcuna trattativa avanzata poiché il tecnico ha rimandato qualunque tipo di decisione (si è parlato di lui anche in ottica Roma in vista della prossima stagione) al termine del Mondiale per Club. Il gradimento è confermato da diverse fonti e le possibilità che l’affare vada in porto sono maggiori rispetto al passato.

(geglobo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE