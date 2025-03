Bayer Leverkusen: Hermoso, operazione riuscita. Out fino a fine stagione, non tornerà a Roma (COMUNICATO)

Mario Hermoso costretto ai box fino a fine stagione. Il difensore spagnolo di proprietà della Roma e ora in prestito al Bayer Leverkusen è stato sottoposto a intervento chirurgico in seguito all'infortunio subito contro il Bayern Monaco. Operazione perfettamente riuscita per Hermoso: seguirà la riabilitazione al "Werkstatt".

Di seguito il comunicato del club tedesco: "Il difensore del Bayer 04, Mario Hermoso, è stato operato con successo oggi, martedì, a Madrid. Il giocatore in prestito dalla Roma aveva riportato una lesione al tendine nella zona del muscolo pettorale destro durante il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco (0-2). Hermoso sarà assente per il Bayer 04 fino al termine della stagione in corso. La sua riabilitazione verrà svolta in accordo con la Roma presso la “Werkstatt” di Leverkusen, il centro di riabilitazione e allenamento del club situato nella BayArena“.

(bayer04.de)

