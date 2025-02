Venezia, Antonelli: "Avevamo l'accordo per Shomurodov, ma il gol contro l'Eintracht ha fatto saltare l'affare"

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sessione invernale di mercato e tra i vari temi trattati si è soffermato sul mancato arrivo di Eldor Shomurodov. Ecco le sue parole sul centravanti uzbeko della Roma: "Yaremchuk e Shomurodov erano nostri obiettivi e avevamo trovato l'accordo per entrambi con le società, chiudendo il primo agli inizi di gennaio e l'altro verso il 20. Purtroppo gli eventi noti per entrambi, ovvero partite dove hanno fatto gol o sono stati determinanti, hanno fatto cambiare gli scenari per le loro cessioni".

I giocatori che possono tornare disponibili per la Roma?

"Duncan ha avuto un problema al soleo, molto fastidioso, che ha fatto rallentare il suo recupero. E' in netto miglioramento, spero di riaverlo quanto primo. Sverko è in via di recupero, penso che stia lavorando ancora a parte. Sagrado ha avuto un infortunio dopo l'Inter, ma è in via di recupero. Oristanio sta bene, Doumbia deve smaltire questa botta. Crnigoj è fuori dal progetto tecnico, anche se è in lista. Ci sono ancora dei mercati aperti, cercheremo di trovare una soluzione".