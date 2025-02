Ricardo Solbes si trasferisce dalla Roma all'Empoli. È ufficiale il passaggio in prestito dell'attaccante argentino classe 2006 dai giallorossi al club toscano, come fa sapere la Lega Serie A. E Solbes è pronto per iniziare la sua nuova avventura, come mostra in una story su Instagram: "Che sia l'inizio di qualcosa di bello".