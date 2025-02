Ufficiale: l'ex giallorosso Ünder è un nuovo giocatore del Los Angeles FC (FOTO e VIDEO)

È arrivato l'annuncio ufficiale del club: l'ex giallorosso Cengiz Ünder è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Arriva in prestito dal Fenerbahce fino al 30 giugno con opzione di acquisto. Il calciatore turco ha vestito la maglia della Roma dall'estate del 2017, arrivato per 14,5 milioni di euro dall'Istanbul Basaksehir, fino a settembre del 2021, quando venne ceduto in prestito al Leicester. In giallorosso ha collezionato 88 presenze, segnando 17 gol e 12 assist.

Cengiz Ünder is Black & Gold. ? #LAFC acquires attacker Cengiz Ünder as a Designated Player on loan from Süper Lig club @Fenerbahce through June 30 with an option to purchase. — LAFC (@LAFC) February 20, 2025