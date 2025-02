Pisilli, le cifre del rinnovo: guadagnerà in media 2 milioni a stagione

Nel tardo pomeriggio è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Pisilli fino al 2029. Il centrocampista classe 2004, a partire dal prossimo luglio, guadagnerà di media 2 milioni di euro per i prossimi 4 anni sanciti dal nuovo accordo.

La trattativa, condotta dall'agente Giorgio Ghirardi, ha portato alla firma per un ingaggio che, nella prossima stagione, sarà inferiore ai 2 milioni di euro ma, nel corso della durata del contratto, salirà fino a raggiungere la cifra in media, oltre ai bonus previsti. Da questo momento, fino alla fine della stagione, Pisilli riceverà un compenso per qualche centinaia di migliaia di euro, come fa sapere l'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

