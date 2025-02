Mercato Roma: Furlani alza il prezzo per Saelemaekers. Si può chiudere a 20 milioni

La Roma vuole comprare Saelemaekers, ma il prezzo continua a salire. In estate tra i giallorossi e il Milan c'era una sorta di accordo verbale per una valutazione da circa 8-10 milioni di euro, ma le prestazioni offerte dall'ex Bologna hanno messo Furlani nella condizione di chiedere oltre 25 milioni di euro nel summit di gennaio. I giallorossi non hanno mollato la presa e la sensazione è che basterebbe un'offerta di circa 20 milioni di euro, ma bisogna vedere se Ghisolfi si spingerà a quelle cifre.

(calciomercato.com)

