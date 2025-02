Inter, Marotta: "Zalewski è un'alternativa di tutto rispetto"

DAZN - Prima del derby di Milano in programma alle 18.00, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche di Nicola Zalewski, passato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma al club nerazzurro. "Siamo stati attenti a cogliere le opportunità che ci servivano, considerato che Buchanan e Palacios sono andati in prestito: la speranza è che possano trovare più spazio. Pavard è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Zalewski è un'alternativa di tutto rispetto ma vorrei sottolineare il ritorno di Calhanoglu: non gioca da sei turni, ma la sua presenza secondo me si farà sentire in positivo", le sue parole.