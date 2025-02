Inter, Ausilio: "A gennaio qualcosa dalla Roma per Frattesi. Dopo la stagione faremo le valutazioni, ma lo vorrei qui per tanto tempo" (VIDEO)

SPORTMEDIASET - In esclusiva ai microfoni del canale sportivo il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di Davide Frattesi, accostato nuovamente alla Roma nel mercato invernale scorso."Frattesi ha un contratto ancora lungo, so benissimo che nella sua testa e per la qualità che ha sia giusta l'aspettativa di giocare di più. A gennaio sapevamo di qualche interesse di qualche squadra, in particolare che da Roma ci sia stato qualcosa verso il ragazzo, ma dopo esserci confrontati gli abbiamo fatto capire che nell'Inter ci potesse essere un presente importante e soprattutto un futuro - le parole del direttore sportivo nerazzurro -. Giocare nell'Inter vuol dire giocare per vincere uno scudetto, per essere competitivi in Champions League, c'è ancora la Coppa Italia. Sono convinto che farà bene nell'Inter e in Nazionle. Finita la stagione, a giugno, ci metteremo serenamente a fare valutazioni ma voglio ancora pensare a Frattesi all'Inter per tanto tempo".

