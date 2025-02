Empoli, il ds Gemmi: "Goglichidze è rimasto perché non si è trovato un accordo tra le parti"

Terminata la sessione invernale di calciomercato, il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Nello specifico il ds ha parlato anche della permanenza di Fazzini e Goglichidze (molto vicino a vestire la maglia della Roma): "Le trattative sono sfumate perché non si è trovato un accordo tra le parti. In un caso c’era la volontà di trattenere il giocatore, nell’altro non siamo riusciti a trovare l’intesa necessaria. Le offerte che avevamo valutato erano più che dignitose, ma alla fine non si è arrivati a un accordo sulle formule, sui metodi di pagamento o su altri aspetti legati ai bilanci. Non si trattava solo di una questione dell’Empoli, ma di un equilibrio che doveva essere raggiunto anche con le altre società coinvolte".