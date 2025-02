Casting allenatore: decidono i Friedkin. Il prossimo tecnico non sarà Farioli (VIDEO)

La Roma ha recuperato punti in campionato ed è arrivata agli ottavi di Europa League, guidata da mister Ranieri. Non sarà lui tuttavia a scegliere l'allenatore della prossima stagione, secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Assogna dell'emittente satellitare. La decisione sull'allenatore verrà infatti presa dai Friedkin, che ascolteranno il parere di Ranieri, in virtù del suo futuro incarico da consigliere. La Roma si muove per programmare la prossima stagione e ha contattato tempo fa anche Francesco Farioli, attuale tecnico dell'Ajax, che però non sarà il prossimo allenatore della Roma. Altro nome noto è quello di Massimiliano Allegri, con cui c'è stato un contatto qualche periodo fa, senza però che avesse seguito.

(sport.sky.it)

GUARDA IL VIDEO