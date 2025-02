Calciomercato Roma: tutto fatto per il rinnovo di Mannini. Annuncio nei prossimi giorni

C'è l'accordo fra Roma e Mattia Mannini per il rinnovo contrattuale. Come riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, il giovane giallorosso lega il proprio futuro alla Roma. Il prolungamento è stato definito nei dettagli e nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio. Vicino anche il suo rientro in campo dopo l'infortunio.

