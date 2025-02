Calciomercato Roma, Ten Voorde (osservatore Twente) attacca Salah-Eddine: "Ha mancato di rispetto a tutti"

Salah-Eddine pare destinato a raccogliere il posto di Dahl come alternativa per la corsia sinistra della Roma. Dall'Olanda arrivano le parole di Ten Voorde, osservatore del Twente, che ha criticato duramente il comportamento del laterale mancino classe 2002: "Salah-Eddine è tornato all'Ajax e per qualche motivo ha trascorso sei mesi infruttuosi. Poi è stato preso dal Twente, che gli ha dato una seconda possibilità. Penso che sia davvero poco rispettoso che abbia fatto questo".

Il terzino, infatti, si racconta come si sia rifiutato di giocare nell'ultima gara del Twente contro i Go Ahead Eagles in Eredivisie ed è andato via in macchina dallo stadio per forzare il trasferimento. "Anche per i tuoi compagni di squadra", ha continuato l'osservatore del club olandese. "Quei compagni di squadra che sono stati tutti molto gentili con lui. Molto gentili nel dire 'lo capiamo'. Ma ha deluso tutti. Ha deluso chiunque. Può anche esserci un club in cui vuoi andare davvero. Se per esempio, arriva la Roma e lì puoi guadagnare un sacco di soldi, capisco che vuoi cogliere questa opportunità. Ma non lo fai così e basta. Questa è solo un comportamento davvero inutile. E non posso sopportarlo".

Ancora Ten Voorde: "Ovviamente è lui ad avere la responsabilità della sua crescita, che si sia sviluppato in modo così meraviglioso. Ma avrebbe dovuto anche mostrare un po' di rispetto per il club che ti ha preso l'anno scorso. Per gli allenatori che ti hanno aiutato ad arrivare fin qui, che ti hanno aiutato a crescere in questo modo. Ai tifosi che ti sostengono. E hai baciato il logo del club e ballato di fronte ai nostri tifosi. Sì, penso che questo sia davvero una mancanza di rispetto per loro".

(twenteinsite.nl)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE