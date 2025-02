Calciomercato Roma, Soulé non si muove: Ranieri ha ribadito la fiducia all'argentino

Matias Soulé non si muove da Roma. Nonostante le tantissime richieste arrivate durante il mercato invernale, l'argentino è il futuro dei giallorossi e in questa seconda parte di stagione avrà le chance per mettersi in mostra. Come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, nelle ultime ore è stato Claudio Ranieri in persona a ribadirgli piena fiducia.

Matias #Soulé resta alla #ASRoma. Nonostante le tante richieste Claudio #Ranieri gli ha ribadito la sua fiducia anche nelle ultime ore@tempoweb #calciomercato pic.twitter.com/JuDRAijHZP — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 1, 2025