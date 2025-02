Nicola Zalewski a breve diventerà un nuovo calciatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, per sostituirlo la Roma sta pensando a Cristiano Biraghi della Fiorentina. Il 32enne attualmente in forza alla Fiorentina, è ormai fuori dai piani di Raffaele Palladino e potrebbe cambiare casacca in questi ultimi giorni di mercato.