Victor Nelsson è sbarcato questa mattina nella Capitale in arrivo dal Galatasaray. Sarà lui il sostituto di Mario Hermoso. Come scrive il giornalista Matteo Moretto, il danese arriva in giallorosso in prestito oneroso di un milione con opzione di riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Victor Nelsson alla Roma in prestito oneroso 1M€ con opzione a 12M€. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 3, 2025