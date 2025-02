Calciomercato Roma: Milan e Fiorentina hanno chiesto informazioni su Cristante

Le ultime ore di calciomercato saranno a dir poco frenetiche. Tra le tante squadre ancora attive, ci sono soprattutto Milan e Fiorentina. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, i rossoneri e la Viola avrebbero recentemente richiesto informazioni alla Roma per Bryan Cristante, centrocampista dal futuro in bilico. Il club allenato da Conceicao, starebbe valutando un ritorno dell'ex Atalanta in caso di cessione di Ismael Bennacer al Marsiglia, mentre i toscani lo starebbero sondando come alternativa a Nicolò Fagioli della Juventus.

