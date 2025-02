Calciomercato Roma, Marin verso il PSG: pronto un ingaggio da 3-400.000 euro a stagione

La Roma si prepara a salutare il giovane portiere Renato Marin. Il nazionale under 19, con il contratto in scadenza con il prossimo 30 giugno, non ha trovato un accordo con i giallorossi ed è destinato al PSG, che ha invece ha già raggiunto un'intesa con l'italobrasiliano. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, Marin a Parigi guadagnerà tra i 300.000 e i 400.000 euro, con l'offerta della Roma, presentata nei mesi scorsi, che era molto distante rispetto a queste cifre.

