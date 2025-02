Calciomercato Roma: in arrivo solo il sostituto di Hermoso. Non è previsto l'acquisto di un altro attaccante

Come scrive Angelo Mangiante su X, è di fatto chiuso il calciomercato invernale della Roma. Oltre al sostituto di Hermoso, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, non sono previste altre operazioni. Non verrà preso nessun vice Dovbyk, con Shomurodov che resterà in giallorosso. Destinati a restare anche Paredes e Soulè.

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 1, 2025