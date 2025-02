Calciomercato Roma, il Santos ci prova per Paredes: la chiave è il rapporto dell'argentino con Neymar

Il Santos non molla Leandro Paredes. Il club brasiliano aveva fatto un tentativo per il centrocampista argentino qualche settimana fa, ma l'ex PSG aveva rifiutato poiché sicuro di voler tornare al Boca Juniors. Ora però, la trattativa con gli Xeneises si è arenata e il Santos è tornato alla carica per il trentenne. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l'arma in più potrebbe essere Neymar, recentemente tornato al club che lo ha lanciato, e che ha un rapporto splendido con l'attuale centrocampista della Roma.

Anche il #Santos ci prova per Leandro #Paredes della #Roma. Sondaggio ispirato da #Neymar che ha un grande rapporto con l’argentino — Gianluigi Longari (@Glongari) February 3, 2025