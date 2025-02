Calciomercato Roma, il retroscena su Romano: tentativi di inserimento da parte di Milan, Juventus, Udinese e club esteri prima del rinnovo

La Roma ha blindato Alessandro Romano e nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 (con opzione per un'ulteriore stagione). Come svelato dal giornalista Lorenzo Canicchio, nel corso della trattativa alcuni club hanno provato a inserirsi per strappare alla società giallorossa il centrocampista classe 2006. Il calciatore aveva infatti attirato interesse all'estero e anche Juventus, Udinese e soprattutto Milan avevano tentato il colpo senza però riuscirci.

