Calciomercato Roma, il retroscena: sfumata l'ipotesi di scambio Cristante-Richardson in caso di mancato trasferimento di Fagioli alla Fiorentina

Nelle ultime frenetiche ore di mercato la Roma avrebbe potuto chiudere un'ulteriore operazione. Come svelato dal portale che si occupa di calciomercato, nel momento in cui si sono registrate delle difficoltà riguardanti il trasferimento di Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina, era nata l'ipotesi di uno scambio tra la Viola e Roma: Amir Richardson ai giallorossi e Bryan Cristante a Firenze. Questa trattativa però non è mai decollata poiché l'obiettivo principale dei toscani era proprio Fagioli.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE