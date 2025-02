Calciomercato Roma, dall'Olanda: il retroscena. Giallorossi interessati a van Ewijk prima di virare su Rensch

Un mercato invernale che ha parlato olandese per la Roma. I giallorossi, infatti, hanno chiuso due colpi dall'Eredivise, ovvero Rensch e Salah-Eddine. Come scrivono dall'Olanda, però, prima di virare su Rensch, Ghisolfi aveva messo nel mirino Milan van Ewijk, terzino destro classe 2000 del Coventry City, club di seconda divisione inglese. La trattativa non è andata a buon fine per via degli alti costi del giocatore, che hanno costretto la Roma a virare su Rensch, arrivato in giallorosso per circa 6 milioni. Sul giocatore del Coventry c'era l'interesse anche di Galatasaray, PSV e Feyenoord.

