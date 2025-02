Calciomercato Roma: non è scattato il rinnovo di Paredes, non bastano le presenze. Dall'Argentina: offerta del club per prolungare l'accordo

Concluso il calciomercato, si torna a parlare di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è stato al centro di indiscrezioni di mercato per un eventuale ritorno al Boca Juniors, poi non concretizzato, e il suo contratto con la Roma scade a giugno 2025 con la possibilità di estenderlo a determinate condizioni.

LIVE

20.00 - Nuove indiscrezioni giungono dall'Argentina: secondo il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, la Roma ha offerto al giocatore il rinnovo di contratto e già un mese fa aveva avanzato una proposta, messa in pausa da Paredes. Al momento non c'è il rinnovo automatico del contratto poiché solo intorno a metà stagione si saprà se le condizioni saranno soddisfatte. Le parti stanno trattando un accordo.

Roma le ofreció a Leandro Paredes la renovación de su contrato.

Ya se la había ofrecido hace un mes pero estaba pausada del lado del jugador.

No hay renovación automática ahora porque no se sabe hasta mitad de año si se cumplen todas las condiciones.

Están negociando para un… — Gastón Edul (@gastonedul) February 6, 2025

19.50 - Da quanto risulta alla redazione de LAROMA24.IT, il rinnovo automatico di Leandro Paredes con la Roma non è già scattato e, inoltre, non basta soltanto la condizione del raggiungimento di un determinato numero di presenze per far prolungare l'accordo con i giallorossi.

LR24

18.43 - Tornato nella Capitale nell'estate del 2023 dal Psg, Leandro Paredes ha firmato un contratto fino al 2025. Secondo quanto scrive il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, il centrocampista ha raggiunto le condizioni per il rinnovo automatico del contratto nella partita disputata ieri contro il Milan in Coppa Italia e persa per 3-1. Il suo contratto, dunque, si rinnova automaticamente fino al 2026. Inoltre, la prossima settimana la Roma dovrebbe rendere nota l'ufficialità.