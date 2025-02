Calciomercato Roma, dalla Polonia: offerti 8 milioni più bonus per Bednarek. No del Southampton

Prima di virare su Nelsson, la Roma aveva provato a portare in giallorosso Jan Bednarek, centrale classe '96 del Southampton. Come scrivono dalla Polonia, i capitolini avevano offerto 8 milioni più bonus incontrando però un secco rifiuto da parte del club inglese. Per questo la virata su Nelsson.

? AS Roma złożyła oficjalną ofertę za Jana Bednarka. Transfer definitywny. 8 milionów euro + bonusy. Southampton ją odrzuciło. Giallorossi zdecydowali się więc wypożyczyć Victora Nelssona z Galatasaray. Milion euro z opcją wykupu na poziomie 12 milionów. pic.twitter.com/SZyQPjwAmJ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 3, 2025