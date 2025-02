Calciomercato Roma, dalla Francia: Marin firmerà col Psg a luglio. Accordo di 5 anni

La notizia arriva dalla Francia e sembra porre fine a mesi su cui si è discusso del rischio di perdere uno dei principali talenti del settore giovanile della Roma. Si tratta del portiere Renato Marin, in scadenza il prossimo 30 giugno, e che secondo quanto riportato firmerà col Psg un contratto quinquennale la prossima estate.

Classe 2006, Marin era stato già accostato ad altre big, tra cui la Juventus, ma negli ultimi tempi le possibilità di un rinnovo con la Roma sembravano in crescita. Invece il futuro del brasiliano pare sarà al Psg, che da luglio avrà 5 portieri sotto contratto.

(leparisien.fr)

Come scrive Filippo Biafora su X, l'accordo tra Marin e il Psg non è ancora definitivo nonostante i francesi siano in pressing. Ora tocca alla Roma fare una contromossa sul rinnovo per non perdere a parametro zero il portiere.