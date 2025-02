Calciomercato, intermediario Rayan: "Roma, Fiorentina e Bologna interessate"

SPORTITALIA - Tra i giocatori sotto attenzione in Europa c'è anche Rayan Vitor, 18enne brasiliano del Vasco Da Gama. L'intermediario italiano del giocatore, Duccio Chelazzi, è intervenuto ai microfoni dell'emittente e ha menzionato anche la Roma:

Ci parla di Rayan?

“È titolare nella Nazionale brasiliana Under 20, ha fatto da poco il Sudamericano di categoria. È molto maturo per poter entrare in un calcio come quello italiano. Fisicamente è prestante, robusto, molto forte tecnicamente”.

Sul suo ruolo?

“Come posizione in campo dà il meglio partendo da destra e venendo verso sinistra. È un mancino che può giocare in un attacco a 3, dal lato destro o anche eventualmente sostituendo l’attaccante centrale. Non è però un giocatore che rende al meglio giocando spalle alla porta”.

In cosa può crescere ancora?

“Deve probabilmente migliorare a livello di continuità di rendimento, è uno di quelli che si accende soprattutto quando ha la palla al piede. Crescerebbe sicuramente in tal senso con il passaggio al calcio italiano ed europeo in generale”.

A livello contrattuale va a scadenza a dicembre 2025. Può trasformarsi in una opportunità per l’estate?

“Stiamo lavorando su questo. Ho una riunione anche oggi in tal senso. Il Vasco De Gama sta spingendo per il rinnovo, ma le clausole rescissorie che vorrebbero inserire mi sembrano un po’ fuori mercato. Stiamo valutando cosa è meglio fare, considerando che è legato al club dove gioca, è cresciuto lì ed il padre ha giocato lì e quindi non vuole fare un qualcosa che verrebbe visto quasi come un torto al Vasco Da Gama. Ma anche se non dovesse rinnovare ed uscisse a zero, poi valuteremmo noi di far avere un’entrata economica al Vasco Da Gama con il club che lo dovesse prendere. Lo scenario che penso sia verosimile è quello che lui possa firmare per un altro club a luglio”.

Con la Fiorentina c’è stato qualcosa di concreto a gennaio?

“Sono stato con la Fiorentina in Brasile a novembre per seguire la cosa e portarla avanti. Chiaramente le squadre interessate ora sanno di poter puntare a prenderlo a zero. Se dovesse rinnovare dunque bisognerebbe capire per quali cifre potrebbe poi partire, si parlava di 10 milioni di euro”.

Quando parla di squadre interessate, di quali altre squadre parla?

“Oltre alla Fiorentina, c’erano Bologna e Roma. C’era anche il Napoli, che poi però si era ritirato dalla corsa”.

[...]

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE